Esto es lo que se sabe del fatal accidente de la avioneta

Una caída en picada a 260 metros de la plantación donde realizaba labores de fumigación cobró la vida de un joven piloto en un accidente aéreo ocurrido en Puerto Viejo de Sarapiquí.

La víctima fue identificada por las autoridades, que ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro ocurrido este lunes en la zona norte del país.

Rodolfo Gamboa, miembro del cuerpo de bomberos, señaló que “en apariencia, se encontraba fumigando en las bananeras. Ya iba de regreso y no logró llegar. De momento se desconoce las causas del accidente”.

Personal de la Cruz Roja y del OIJ trabajaron en el lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias.