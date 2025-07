El presidente Rodrigo Chaves anunció este miércoles la renuncia de siete altos jerarcas del Gobierno, durante su habitual conferencia de prensa. Los funcionarios que dejaron su cargo son:

Daniel Calvo, analista político, estuvo en entrevista con Noticias Repretel, en donde analizó la renuncia de los jerarcas.

¿Qué lectura podemos hacer de la renuncia de jerarcas de Gobierno?

¿Cómo puede impactar en la percepción del electorado?

“De las que renunciaron el día de hoy, estas siete, me parece que hay dos de muchísimo peso: en el caso de Nogui Acosta, una persona que tiene una enorme experiencia, no solo en el tema que le ataña que es el tema económico, sino que ya tuvo un paso por la Asamblea Legislativa, como asesor legislativo.

Después está el caso de Marta Esquivel que, me parece también, por su formación como abogada, por haber sido magistrada suplente en su momento, sin duda se desenvolverá de una mejor manera”, afirmó Calvo.

“Hay otras carteras que me parece, para ser honesto, que no son de mayor peso, es decir, no creo que sean bajas sensibles para el Gobierno”.

“Sí, creo que ayude a la transparencia, es decir, ya las personas afines al chavismo sabrán al menos cuáles son esos futuros diputados, si es que no sucede algo de aquí a la inscripción de ellos como candidatos”, detalló Calvo sobre la posible postulación de los renunciantes.