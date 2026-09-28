Esto es lo que debe saber para cultivar bayas en tiempo de lluvia

Fecha de publicación: 28 de September de 2026

Fecha de modificación: 28 de September de 2026

Cultivar bayas en tiempo de lluvia requiere cuidados específicos para evitar que la humedad excesiva dañe las plantas y afecte la producción de frutos, por lo que es importante conocer las condiciones que necesita este cultivo.

Jeimy Vindas, experta en plantas, comparte recomendaciones para el manejo del riego, el drenaje del suelo y la protección de las plantas durante la temporada lluviosa, además de orientar sobre cómo prevenir enfermedades asociadas a la humedad.

La especialista detalla los cuidados que requieren las bayas para desarrollarse sanamente y ofrece consejos prácticos para quienes desean cultivar estos frutos en casa, aprovechando al máximo la temporada y obteniendo una cosecha saludable.