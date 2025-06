El presidente de la República, Rodrigo Chaves, se refirió públicamente a la reciente captura de Celso Gamboa y otras dos personas solicitadas en extradición, asegurando que no mantiene ningún vínculo con el ex magistrado y desmintiendo rumores sobre su presencia en Casa Presidencial durante su administración.

“Que, por cierto, nunca he hablado en mi vida, no he intercambiado ni un saludo. Ahora, Alejandro Pacheco, diputado de la Asamblea Legislativa, manda una carta donde dice: ¿Cuántas veces ha venido Celso Gamboa a Casa Presidencial en este Gobierno? Alejandro, cero… él trabajaba en el gobierno de Laura Chinchilla y de Luis Guillermo Solís”, expresó el mandatario.