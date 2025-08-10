Escrito por: Eduardo Troconis.

El Deportivo Saprissa sufrió un duro revés al caer 3-0 en su visita al Cartaginés, y el técnico morado, Paulo César Wanchope, no se guardó nada en la conferencia de prensa posterior. El entrenador calificó el encuentro como “el peor partido” de su equipo en lo que va de la temporada, comparándolo incluso con el mal rendimiento mostrado días atrás en Belice.

Wanchope señaló que el primer tiempo fue especialmente complicado y que su equipo fue irreconocible, sobre todo en la disputa de balones divididos y segundas pelotas:

“Nos superaron en disposición y ganas de luchar por el balón. No cerramos líneas de pase claves, no regresamos a la segunda pelota”.

Sobre la ausencia de Kendall Waston, el técnico explicó que el permiso había sido otorgado hace más de dos meses, por lo que su ausencia estaba planificada desde antes de la pretemporada.

El estratega también hizo autocrítica respecto al rendimiento global del equipo:

“Hoy fue igualmente malo que en Belice. Hay que darle crédito al equipo contrario que hizo bien las cosas. No sé cuál fue peor, si el de hoy o el de Belice”.

Wanchope admitió también que la actitud de sus jugadores fue un factor determinante:

“Fue muy evidente y tengo que hablar de ese tema porque lo fue”.

Con esta derrota, Saprissa queda a la espera del partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Club Sport Herediano para conocer si seguirá siendo líder o no del torneo nacional.

El próximo partido de Saprissa será el domingo 17 de agosto a las 3:00 p.m. ante Municipal Liberia.