Escrito por: Eduardo Troconis.

La Liga Deportiva Alajuelense dio un golpe anímico y futbolístico en el campeonato nacional tras imponerse por la mínima ante Saprissa en el clásico nacional disputado en la ‘cueva’.

El triunfo significó mucho más que tres puntos: puso fin a una sequía de cuatro años sin ganar en Tibás.

El técnico rojinegro, Óscar Ramírez, destacó la importancia del resultado no solo por lo deportivo, sino también por lo emocional:

“Hay cosas que hay que ir sacando para optar por un campeonato, esta es una, estos cuatro años que teníamos de no ganar acá había que sacarlos así. Es una de las rachas que había que romper para buscar esa parte de compromiso, de saber jugar estos partidos”.

Ramírez destacó también la confianza del equipo y de los cambios:

“Es el hecho de la credibilidad. Hoy no podíamos venir a hacer un partido con dudas, había que imponerse, y se comportaron. Los cambios siguen dando un importante aporte. El comportamiento fue muy bueno”.

Por último, dejó una frase bastante sentida:

“En Alajuela hay una frase que dice que si hay que dar la vida se da y esa parte creo que es importante en momentos límite, en donde el cuerpo ya no da y hay que llegar a lo último para llegar al objetivo”.

Con este triunfo, Alajuelense sube a los puestos altos de la tabla y también suma confianza de cara a la lucha por el campeonato.