Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense cayó este sábado ante Pérez Zeledón 2-1 en suelo generaleño, resultado que coloca a Pérez como líderes momentáneos del campeonato y, a Alajuelense, le hizo bajar hasta el quinto lugar de la tabla. Tras el encuentro, el entrenador rojinegro, Óscar Ramírez, reconoció los errores de su equipo en momentos clave del encuentro.

“Nos regalamos, simplemente nos descuidamos en temas de posicionamiento y en quedar mal parados”, señaló el técnico, quien además aseguró que todavía hay margen para reaccionar.

“Ahí hay campeonato todavía, y tenemos que ver cómo salimos para no quedarnos ahí atrás, porque este campeonato va a ser muy rápido, y todavía hay que lidiar con la Copa Centroamericana”.

El ‘machillo’ también se refirió a las múltiples bajas que afectaron al plantel de cara a este partido: “No quiero que suene a excusa pero tenemos muchos jugadores fuera por lesión y el tema de la Selección, veníamos disminuidos”.

El próximo compromiso de Liga Deportiva Alajuelense será en contra del Municipal Liberia en el estadio Alejandro Morera Soto el próximo sábado 13 de septiembre a las 8:00p.m.