Minor Díaz es el elegido para comandar al equipo de Sporting a partir de este martes 19 de agosto. Así lo anunció el club en sus redes sociales, y ya atendió a la prensa de cara a su debut.

¿Qué dijo Díaz sobre su llegada?

“Hoy arranco con mucha ilusión en una gran institución, en la cual espero estar muchísimo tiempo. Lo único que yo siempre ofrezco es trabajo, y yo creo que habla bien”, manifestó.

El entrenador contó que las cosas sucedieron muy rápido, recibió una llamada nocturna mientras estaba en Nicoya y al siguiente día se vino “en carrera” para la capital.

¿Qué dijo sobre su debut?

El timonel afirmó que, para el duelo de esta tarde por Copa ante Uruguay de Coronado, se basó mucho en el conocimiento de las personas que están en el club, y no será hasta el siguiente duelo donde intentará trabajar más con el equipo.

Señaló que estudiará el duelo de Saprissa ante Liberia, así como su partido por la Copa Centroamericana de este miércoles, para preparar el duelo del fin de semana.

Para cerrar, Díaz aseguró sentirse ilusionado con las condiciones que tiene el club para trabajar, y por las herramientas que tiene para desarrollarse como entrenador y como equipo.