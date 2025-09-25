Escrito por: Eduardo Troconis.

El técnico de la Selección Nacional, Miguel Herrera, habló en el programa “Jorge Ramos y su banda” sobre el rendimiento de La Sele de cara a la eliminatoria mundialista y fue enfático en señalar que el equipo debe mejorar en defensa.

Lo que dijo Herrera sobre la defensa:

“Hay que ser sólidos atrás; el equipo no ha terminado de mostrar solvencia en la parte defensiva. Tenemos gol, pero no tenemos solvencia. Hay que equilibrar al equipo y vamos a trabajar muy fuerte.”

Se refirió a Keylor Navas:

“Tenemos un arquero que nos ayuda muchísimo, es un gran arquero con gran personalidad, pero cuando no tengamos la pelota hay que defender con todo”.

Finalmente, dio su punto de vista de la eliminatoria:

“La eliminatoria se gana con determinación y decisión.”

Costa Rica jugará nuevamente ante Honduras y Nicaragua el 9 y 13 de octubre.