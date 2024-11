El técnico Miguel “el Piojo” Herrera considera atractiva la opción de dirigir a la Selección de Costa Rica luego de la salida de Claudio Vivas del banquillo de La Sele. Deportes Repretel conversó en exclusiva con el mexicano que hoy está como agente libre para conocer sobre este interés.

El técnico mexicano es uno de los nombres que ya toman fuerza para asumir a la selección nacional y a hoy es agente libre. Deportes Repretel conversó en exclusiva con el estratega, quien confirma el gusto que sería dirigir a la tricolor.

“Para mí actualmente es un honor que la gente de Costa Rica esté pensando en mi nombre. Sí he estado escuchando el ‘run-run’ de estar ahí, pero la verdad es que no he tenido contacto con nadie” dijo Herrera vía telefónica a Deportes Repretel.

Actualmente, Herrera es comentarista en una cadena internacional, sin embargo, de llegar a una oferta llamativa estaría dispuesto a dejar la televisión de lado para regresar a la dirección técnica.

Costa Rica representa un atractivo para el técnico de 56 años, quien ya tiene experiencia con la selección mexicana y clubes como el América y Tigres.

“Si se da la posibilidad, es una gran selección. Es una selección importante de Centroamérica y del área de Concacaf. Sería una gran idea estar representando a un país tan hermoso y a una selección tan importante.“

El comité ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol aún no hace el contacto formal con el estratega, sin embargo el nombre de Miguel Herrera y su experiencia llaman la atención como perfil para dirigir a la tricolor de camino al Mundial del 2026.