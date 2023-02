Elieth Artavia, comisaria de la Unafut desde hace seis años, fue atacada en el Estadio Ricardo Saprissa el pasado 3 de febrero en el clásico nacional.

A Artavia la golpearon con una moneda de 500 colones que fue tirada desde la gradería, impactando en su frente.

Este golpe, la llevó a tener que recibir dos puntos de sutura en su frente por parte de los médicos de ambos equipos.

Artavia conversó con Deportes Repretel y narró el lamentable hecho que vivió en este partido.

“Uno no espera ir a un partido y ser impactada por un objeto y tener que suturarme” dijo la comisaria.

“Creo que es algo que no se espera nadie en un partido y en un clásico” dijo Artavia.

Además, narró cómo fue el momento del impacto.

“Yo iba dirección al camerino, esperando que los jugadores de Alajuela ingresaran con seguridad al camerino. En ese momento, siento que algo me impacta en la frente“

“Fue muy rápido, aveces lanzan cosas, puede ser un papel o algo, yo pensé que era algo frágil pero yo me doy cuenta que estoy sangrando cuando yo siento que algo me baja por el rostro y cuando hago a tocarme la cara, ya me veo que es sangre“.

La comisaria, quien nunca había vivido un momento tan tenso en un estadio de fútbol, cerró enviando un mensaje a los aficionados.

“No quiero que le pase a nadie más, aquí el mensaje más importante a la afición es auto control. Sabemos fútbol es eufórico, nos vamos a sentir contentos, nos vamos a sentir tristes, nos vamos a sentir frustrados y frustradas pero el tema del lanzamiento de objetos es algo que se tiene que erradicar de los estadios” concluyó Artavia.

Ante esto, el Estadio Ricardo Saprissa fue vetado por 1 partido y tendrán que jugar en el Estadio Nacional el próximo lunes ante Cartaginés.