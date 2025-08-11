Escrito por: Eduardo Troconis.



El Club Sport Herediano consiguió un valioso triunfo 1-0 ante Liga Deportiva Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto, y su gerente deportivo (ahora nuevamente entrenador de forma interina), Jafet Soto, no ocultó su satisfacción por el resultado, aunque aseguró que el valor del partido va más allá de los tres puntos.



Sobre el arbitraje, Soto se mostró crítico y destacó la personalidad de sus jugadores:



“Tuvieron personalidad para aguantar 15 minutos de reposición, siete tarjetas amarillas… es raro, increíble. Nos quisieron bajar, pero hubiéramos podido seguir jugando 20 minutos más”.



Jafet mencionó que aunque el equipo atravesaba un momento complicado, siempre recuerda los títulos recientes:



“Es la sangre, somos los bicampeones. Por algo ganamos dos trofeos seguidos, no podemos olvidar ese historial, esa actitud y esa motivación. Todos dependemos de todos. Es nuestra mística”.



En cuanto a la transición en el banquillo, Jafet adelantó que el nuevo entrenador será presentado de manera oficial en breve:



“Traemos a un entrenador ganador, es lo que queremos. Tenemos mucho material y una forma de competir que no podemos perder. Con el tema del entrenador, mañana o el martes lo haremos oficial”.



Con esta victoria, Herediano consiguió su primera victoria en el torneo nacional y Alajuelense registró su primer traspiés.