Escrito por: Eduardo Troconis

El Papa Leo XIV, primer pontífice estadounidense en la historia de la Iglesia, intervino este martes en un debate que generó fuertes tensiones en la Iglesia Católica de Estados Unidos: el verdadero significado de ser “provida”.

El Pontífice cuestionó, en declaraciones recogidas por Infobae, la coherencia del término “provida”:

“Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy a favor de la pena de muerte’ no es realmente provida”, señaló el Pontífice. Alguien que dice ‘estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes en Estados Unidos’, no sé si eso es provida”.

Un debate dentro de la Iglesia en EE. UU.

Las palabras de León XIV llegan en medio de la controversia por la decisión del cardenal Blase Cupich, arzobispo de Chicago, de otorgar un premio al senador Dick Durbin por su trayectoria en defensa de los inmigrantes.

Según recogió Infobae, el anuncio generó rechazo entre obispos conservadores, debido a que Durbin apoyó públicamente el derecho al aborto. Finalmente, el propio senador rechazó recibir el galardón.

Reacciones desde la política

La Casa Blanca respondió a las palabras del Papa. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, rechazó la idea de que exista trato inhumano hacia los inmigrantes bajo la actual administración:

“Estamos tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible”, aseguró Leavitt en declaraciones recogidas por Infobae.

Con esta intervención, el Papa Leo XIV marca un rumbo claro: ser “provida” significa defender toda vida en todas las etapas y circunstancias.