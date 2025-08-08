El fiscal general Carlos Díaz compareció ante la Asamblea Legislativa para fundamentar la solicitud de levantar la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y el ministro Jorge Rodríguez, investigados por presunta prevaricato en contrataciones con fondos del BCIE.

Durante su exposición, Díaz reveló que el proceso avanza en dos vías: una contra los funcionarios por su fuero y otra contra Fernando “Choreco” Cruz, excolaborador de campaña, quien no ostenta inmunidad.

El caso gira en torno a la adjudicación irregular a la productora de Cristian Bulgarelli, testigo clave en la investigación.