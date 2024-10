La jueza a cargo del caso que involucraba a policías como acusados de atropellar de un perro en Purral absolvió a los oficiales de la culpa.

De acuerdo con la jueza, existieron circunstancias que llevaron a los oficiales a no prestar la atención suficiente en la calzada, por lo que el primer oficial no se percató que estaba ahí y por eso ocurrió el incidente.

Ante esto, el oficial Quiel Coto, absuelto por la muerte del perro, declaró que: “Desde un principio sabíamos que era así, confiamos plenamente en Dios de que las cosas nos iban a salir muy bien. Quiero agradecerle a las personas que, de una u otra forma, nos ayudaron mucho, más que todo emocionalmente, porque en su momento nos vimos bastante afectados.“

Por su parte, otra policía involucrada en este caso y que también fue absuelta, la oficial Quijano Muñoz, declaró que fue un proceso complicado, pero que todo salió “de buena manera”.

“Gracias a Dios todo salió de buena manera, fue un proceso complicado porque casi todo el país encima y hasta trascendió fronteras, y ahora me siento muy agradecida con las personas que nos han estado apoyando en todo el sentido, en apoyo emocional, porque para nosotros fue una experiencia muy estresante y dolorosa.” declaró Quijano Muñoz.

La oficial también añadió que: “Fueron días de estrés, de saber qué va a ser, una zozobra de qué iba a acontecer y demás.“

Cabe destacar que la Fiscalía había solicitado que se archivara el caso, ya que no existían pruebas contundentes contra los cuatro oficiales acusados. Incluso, Michael Arguello, abogado defensor, indicó que no había prueba del dolo, es decir, no había prueba de que la acción se realizó pensando en atropellar al perrito.

Problemas en la forma en que se plantearon las acusaciones, así como testigos que no observaron lo ocurrido, sumado a que no se aportó el video completo, mediaron en la absolutoria de los oficiales.

En este caso, tampoco se procedió con el pago de una indemnización de ¢35 millones que se pretendía por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y de animalistas.