Escrito por: Eduardo Troconis.

La Ruta 32 volvió a ser escenario de un hecho que pudo terminar en tragedia. Dos mujeres sobrevivieron luego de que el vehículo en que viajaban cayera por un precipicio de aproximadamente 150 metros, a la altura del kilómetro 33 en el sector del Cerro Zurquí.

Según los reportes preliminares, las intensas lluvias y un aparente derrame de aceite en la vía habrían provocado que la conductora perdiera el control del automotor. El carro impactó contra un árbol, lo que frenó su caída en medio de la pendiente.

El despliegue de Bomberos y Cruz Roja fue inmediato:

“Cuando llegamos a la escena se encuentra un vehículo en la parte baja del precipicio con dos personas en su interior. De manera rápida y eficiente utilizamos equipo para rescate vertical”, detalló uno de los bomberos encargados del rescate.

Una de las mujeres logró salir del vehículo por sus propios medios y no requirió traslado médico. La segunda ocupante debió ser extraída mediante técnicas de rescate vertical y posteriormente trasladada en condición urgente al Hospital San Vicente de Paúl.

Las labores se complicaron por lo empinado del terreno, la densa vegetación y las condiciones del clima. El accidente provocó el cierre de la vía durante varias horas, según confirmaron las autoridades de tránsito.

Este es el segundo caso similar en el mismo tramo en lo que va del año. El pasado 23 de abril, un hombre cayó a un precipicio de 100 metros y sobrevivió de forma milagrosa.