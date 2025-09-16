Expertos en conducta social analizan los recientes casos de violencia en calles y centros comerciales, identificando al consumo de alcohol como uno de los factores principales detrás de estas explosiones de agresividad.

Según los especialistas, la combinación de estrés no gestionado, falta de tolerancia y la influencia de modelos violentos observados en entornos delictivos crea un caldo de cultivo peligroso.

Los psicólogos, señalan que falta de tolerancia y la búsqueda de poder mediante la violencia se han convertido en mecanismos de resolución de conflictos en la actualidad.