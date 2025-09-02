El túnel de aproximadamente 20 metros de profundidad, donde se encontraban los dos coligalleros muertos en Crucitas, hizo complejo el rescate.

Ante ello, Danny Calvo del Cuerpo de Bomberos, manifestó que, “los agujeros que hay para el acceso de los rescatistas y rescatar los cuerpos es de aproximadamente 1 metro y medio de ancho”. Añadió, que cuentan con equipo especializado ante cualquier incidente que pueda ocurrir dentro del túnel.

Según las autoridades, los jóvenes habrían cruzado la frontera desde Nicaragua para extraer oro de forma ilegal.