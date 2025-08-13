La tarde de este miércoles 13 de agosto se realizó la lectura de la sentencia tras más de dos semanas de juicio por presunto tráfico de influencias contra Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith.

El Tribunal resolvió absolver de toda pena y responsabilidad a Gamboa, Araya y Smith, quienes eran investigados por presunto tráfico de influencias.

Las reacciones no se hicieron esperar, tal es el caso de Natalia Gamboa, defensora y hermana de Celso.

“Nosotros nos sentimos esperanzados, de que, a pesar de ciertas presiones, todavía existen jueces imparciales, que hicieron el análisis jurídico que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo sobre las falencias de esta acusación”, manifestó Gamboa.

El investigado exalcalde, Johnny Araya, también atendió a la prensa tras el fallo, en donde indicó que el juicio se trató de una estrategia política.

“Tengo mi expediente judicial absolutamente limpio, a pesar de que, sobre todo en procesos electorales, era muy frecuente que yo recibiera denuncias como esta, y que se utilizan para afectar la imagen de alguien que tiene alguna aspiración política”, dijo Araya.

Repase todos los detalles en el video adjunto.