El Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, tomó una decisión respecto al proceso de extradición del ex magistrado Celso Gamboa a Estados Unidos: avalarla.

De momento, Celso no se refirió a la situación, pero quien sí habló al respecto fue su hermana y abogada Natalia Gamboa.

¿Qué dijo Gamboa?

“Nosotros hemos ido visualizando posibles ilegalidades, pero al final quien decide lo que se va a hacer es Celso”, declaró Gamboa, sobre los pasos a seguir a partir de ahora.

Al ser consultada sobre los tiempos ante una posible apelación, afirmó lo siguiente: “Se supone según la ley que son 3 días para apelar, y tienen 15 días para resolver, que en la práctica no se cumple”.