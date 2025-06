Los seleccionados de Costa Rica atendieron a la prensa la mañana de este miércoles tras finalizar el entrenamiento, y Kenneth Vargas aclaró una de las situaciones que más ha dado de qué hablar en las últimas horas.

Recientemente, trascendió un video en el que se observan varios jugadores nacionales en un lugar público, con apariencia de fiesta, y los medios presentes preguntaron a Vargas por una explicación.

“Después el partido el profe nos dio unas horas, como ustedes dicen tenemos un mes de estar encerrados, también es bueno despejar un poco la mente… no veo nada malo en que hayamos salido, todos estamos muy bien y muy enfocados en el partido del domingo”, dijo Vargas.

La Federación emitió un comunicado al respecto, en el que confirma lo mencionado por el delantero sobre el tiempo libre:

“La FCRF desea aclarar que, tras finalizado el partido del domingo ante México, y luego de un mes de concentración, el Cuerpo Técnico aprobó dar unas horas libres a los jugadores, previo al viaje a Minneapolis”, dice el escrito.

Vargas también dejó algunas declaraciones sobre la posibilidad de suplir a Manfred Ugalde, y el tiempo de juego que tiene ahora con La Sele.

“Ya sabemos todo lo que ha dado Manfred, pero no podemos depender solo de un jugador, ha hecho muy bien las cosas, pero lastimosamente para este partido no lo tenemos, entonces al que sea que le toque jugar tiene que levantar la mano y hacerlo lo más parecido a lo que lo ha hecho él”, señaló.

“Yo creo que es parte del futbol, uno siempre quiere demostrar, pero si en el pasado no jugaba y ahora me toca jugar, pues me toca demostrar así entre 5 o 10 minutos. Muy agradecido porque sé que es parte de mi trabajo, siempre la he luchado y siempre he sido constante”, finalizó Vargas.