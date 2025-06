El pasado jueves 1 de mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió que el Deportivo Saprissa deberá pagar 375 mil euros al Hapoel Be’er Sheva de Israel por la transferencia de Jimmy Marín al fútbol ruso. La resolución incluye un 15% adicional por intereses, debido a casi tres años de falta de pago.

Este viernes, el gerente general del club morado, Gustavo Chinchilla, habló del tema en el programa 120 Minutos de Deportes Repretel. Aseguró que el posible fallo en contra siempre estuvo contemplado en las proyecciones financieras del club.

“Yo todos los lunes hago la proyección de flujo con mi gente financiera y sé cuánta plata me va a sobrar o me va a faltar durante la semana. Pero al mismo tiempo, así como tengo el ojo puesto en una semana, yo sé que con los ingresos y gastos proyectados para el fin de año voy a necesitar o no voy a necesitar plata”, comentó Chinchilla.