El mexicano, Mauricio Hoyos, será sometido a una cirugía reconstructiva tras un ataque que sufrió el fin de semana por un tiburón en la Isla del Coco.

El biólogo marino se sometió a una primera operación en un centro médico capitalino de la que se recupera exitosamente.

Jorge Serendo, director de For the Oceans Foundation, declaró que los médicos que valoran a Hoyos dieron el pase para poder llevar a cabo una cirugía reconstructiva en su cabeza. Esta busca recuperar los daños causados por el ataque.

Además, el mexicano expresó vía telefónica el agradecimiento con el Gobierno de Costa Rica y el de México por la atención recibida tras el incidente.

¿Por qué se someterá a cirugía?

Hoyos sufrió un ataque por parte de un tiburón galápagos que dejó heridas en su cabeza y cara.

El científico llegó al país para realizar un marcaje de tiburones y conocer parte de la biodiversidad marina entre la Isla del Coco y la Isla del Caño.