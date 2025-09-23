Con sesión de video y activación física, Alajuelense finalizó la preparación de cara al juego por Copa Centroamericana que disputará esta noche ante el Motagua de Honduras.

Óscar el ‘Macho’ Ramírez reveló en conferencia de prensa algunos de los aspectos que analizó del rival de cara al encuentro, que repasamos a continuación

‘Machillo’ sobre el Motagua

El entrenador destacó que el rival es estructurado en la defensa, además de estar creado para “recibir pocas anotaciones”.

“Tiene un medio campo con un gran manejo y velocidad por los costados, con gente alta en la parte central de su ataque”.

Ramírez también resaltó el trabajo a balón parado que tiene Motagua, afirma que el rival le dedicó tiempo a eso y le ha sacado réditos.

Itinerario del día

Ya están descansando previo a la salida hacia el Alejandro Morera Soto, saldrá hacia el estadio a las 6:00 p.m., a la espera de llegar en alrededor de 15 o 20 minutos al estadio.

Son 9 juegos los partidos que tiene invicto el equipo que es rival de alajuelense esta noche.