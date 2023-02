La recordada actriz Estefanía Gómez ganó popularidad internacional con su personaje en la serie “Betty, la fea”. Actualmente tiene un look totalmente diferente al que conocimos.

A finales los años 90, la serie “Yo soy Betty, la fea” se ganó el cariño del mundo no solo por la historia de amor de Beatriz Pinzón y Armando Mendoza, sino por sus variados personajes, como las integrantes del Cuartel de las Feas, que también se ganaron el cariño del público. A este grupo pertenecía Aura María, interpretada por Estefanía Gómez, quien era la recepcionista de Ecomoda. En aquella época lucía una cabellera castaña ondulada con flequillo y en tono castaño. Esta imagen de la actriz colombiana perduró en el imaginario de los fans; sin embargo, en la actualidad luce irreconocible.

Han pasado más de 20 años desde el estreno de la serie que batió récords de sintonía, además de transmitirse en más de 180 países y ser doblada a 25 idiomas. El tiempo pasó y el elenco siguió su camino. Algunos perduraron en la actuación, mientras que otros descubrieron otras pasiones. Este fue el caso de la actriz colombiana. Además, también le dio un giro de 360 grados a su look.

Así luce actualmente Estefanía Gómez

Estefanía Gómez dejó en el pasado su larga cabellera y optó por tener el cabello corto asimétrico que consiste en llevarlo más largo por la parte de adelante brindando más volumen en los laterales. Además, cada cierto tiempo se tiñe de vibrantes colores, como rubio platinado, castaño, rojizo, naranja y hasta rosa. Al igual que su personaje, la actriz colombiana mantiene su alma libre sin temor al qué dirán del resto.

En una entrevista para el programa “Lo sé todo” en 2019, la actriz comentó su experiencia de atreverse a cortarse el pelo. Dijo que tomó esta decisión cuando filmaba para la serie “Sin senos sí hay paraíso”. “Para verme más fresca. Me siento más relajada, siento que me quité un edificio de encima”, comenzó diciendo.

“Yo soy Betty, la fea” la encapsuló en un solo look

La actriz de 46 años dijo que esta decisión era una de sus grandes metas. “Hace mucho tiempo quería un corte así. Siento que es más femenino”. Reveló que, tras trabajar en la serie “Yo soy Betty, la fea”, los directores de diversas producciones la querían con el mismo look de su personaje Aura María.

“Todas las producciones en las que he estado, no sé si es por ‘Betty’, siempre quieren verme rubia de cabello largo ondulado, y quiero romper con eso”, expresó. También animó a las mujeres a atreverse a este cambio. “Es como reencontrarse y entender que la feminidad, la sensualidad, no está en el cabello, está en ti”.

El nuevo estilo de vida de Estefanía Gómez

Si bien, la actriz Estefanía Gómez siempre lució un cuerpo esbelto en estos último años decidió involucrarse más en la vida fitness y mejorar sus hábitos alimentaciones convirtiéndose en una influencer en este rubro. A tráves de sus redes sociales comparte las rutinas que realiza y cómo preparar algunos aperitivos para antes o después de entrenar.