Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Esteban, el héroe indígena que marcó la historia en La Suiza de Turrialba, salvó a Costa Rica de una invasión pirata.

El historiador Marcos Solano relata que este indígena viceíta fue apresado por los piratas Morgan y Mansfield cuando ingresaron por Matina, pero logró escapar a la altura del río Reventazón.

Corrió hasta La Suiza para advertir al cura doctrinero Juan de Luna, quien alertó a las autoridades de Cartago. Según el historiador, sin su valiente acción los piratas hubieran atravesado el país dejando destrucción. Un monumento en la zona honra su memoria como héroe nacional de la colonia.