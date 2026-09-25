Este viernes podría llover con fuerza: estas son las zonas donde se esperan aguaceros

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Para este viernes se esperan lluvias fuertes en horas de la tarde en el Valle Central, la zona del Pacífico y la zona Norte, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional.

El debilitamiento de los vientos alisios y el ingreso de humedad propiciarán estas condiciones, que podrían estar acompañadas de una fuerte tormenta eléctrica.

“Por la tarde se presentarían estas precipitaciones en la vertiente del Pacífico, el Valle Central, hacia el centro de la zona Norte, con lluvias más aisladas en las montañas del Caribe. Se esperan aguaceros localizados durante la noche en las costas del Pacífico, que pueden ser de fuerte intensidad de manera localizada”, explicó José Pablo Valverde, del Instituto Meteorológico Nacional.

Este fenómeno se debe al calentamiento matutino que se registra en el territorio nacional, de acuerdo con el informe meteorológico.