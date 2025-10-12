Según los datos preliminares que entregó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los precios de los combustibles tendrían algunas variaciones para el próximo ajuste tarifario.

Posibles cambios

Súper

Precio actual por litro: ¢677.

Nueva tarifa: ¢665.

Regular

Precio actual por litro: ¢662.

Nueva tarifa: ¢640.

Diésel

Precio actual por litro: ¢556.

Nueva tarifa: ¢560.

¿A qué se deben estos ajustes?

Este comportamiento responde a una combinación de factores internacionales que han impactado los distintos productos derivados del petróleo.