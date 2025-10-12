Según los datos preliminares que entregó la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), los precios de los combustibles tendrían algunas variaciones para el próximo ajuste tarifario.
Posibles cambios
Súper
Precio actual por litro: ¢677.
Nueva tarifa: ¢665.
Regular
Precio actual por litro: ¢662.
Nueva tarifa: ¢640.
Diésel
Precio actual por litro: ¢556.
Nueva tarifa: ¢560.
¿A qué se deben estos ajustes?
Este comportamiento responde a una combinación de factores internacionales que han impactado los distintos productos derivados del petróleo.