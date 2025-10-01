Don Víctor, quien fue educador de español en varios países, incluyendo Costa Rica donde dio clases en el Colegio La Salle.

Demuestra que la edad no es un impedimento para perseguir las metas, ya que a sus 85 años decide escribir un libro de poemas, lo que inspira a quienes creen que los sueños tienen fecha de vencimiento.

Su legado como educador se ve reflejado en los libros que creó y que hoy lo motivan a realizar uno más, demostrando así que la pasión por el arte y el conocimiento perdura a lo largo de los años.