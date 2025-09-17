En Costa Rica, el talento deportivo no tiene edad. Con tan solo 3 años, el pequeño ciclista Noa Muñoz volverá a representar al país en el Mundial de Strider, que se llevará a cabo el 20 de septiembre en Salt Lake City, Estados Unidos.

Noa competirá en la categoría de bicicletas de balance para niños, en un evento que reunirá a más de 500 atletas de 20 países. No es la primera vez que luce los colores patrios: en abril, participó en el Campeonato Centroamericano y del Caribe en Guatemala, donde alcanzó un tercer lugar y se coronó subcampeón internacional.

El joven deportista entrena con disciplina tres veces por semana y participa regularmente en competencias locales de Strider y Bicicross. Gracias a su desempeño, ha demostrado que la pasión y el esfuerzo no tienen límite de edad, y ahora buscará dejar en alto el nombre de Costa Rica en tierras estadounidenses.