El único cementerio isleño de Costa Rica, ubicado en la Isla Cabuya en la Península de Nicoya, solo se puede visitar dos veces al día debido a los patrones de marea.

Presenta 160 tumbas visibles y es administrado por un comité local y entre mareas que suben y bajan la Isla Cabuya sigue siendo un cementerio vivo en la memoria de su gente.

Accesible solo durante la marea baja, este camposanto aislado se conecta al continente por un sendero marino de 800 metros que solo es transitable dos veces al día.