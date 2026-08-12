Este miércoles se realizará el simulacro masivo en la capital

La pregunta que las autoridades y la ciudadanía se hacen en el marco del octavo simulacro nacional de sismo, programado para este miércoles a las 10:00 a.m., es si Costa Rica está realmente preparada para enfrentar un terremoto de gran magnitud que podría causar graves daños y pérdidas humanas.

El ejercicio, que movilizará a instituciones y a la población en general, busca evaluar la eficiencia de los protocolos de evacuación y emergencia, así como la capacidad de respuesta ante un evento de alta intensidad.

Las autoridades han enfatizado que la participación activa en estos simulacros es fundamental para salvar vidas.