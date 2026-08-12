Este miércoles se realizará el octavo simulacro nacional de emergencias, una actividad en la que gran cantidad de personas participarán en todo el país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres naturales y situaciones de riesgo.

La Comisión Nacional de Emergencias coordina el ejercicio que busca evaluar los protocolos de evacuación y la preparación de las comunidades ante posibles terremotos, inundaciones u otros fenómenos.

Las autoridades instan a la población a sumarse activamente a esta iniciativa de prevención.