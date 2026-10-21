Este miércoles se anunciará a Bryan Ruiz en La Sele

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

La espera para conocer de manera oficial el cuerpo técnico de la Selección Nacional de Costa Rica llegará a su fin este mismo miércoles 21 de octubre.

Así pudo conocerlo Deportes Repretel. El anuncio se realizará en el transcurso del día.

Más detales a respecto

Según supo este medio, el acuerdo se logró hace unos días, y su atraso no tuvo que ver con el tema económico. Lo que estaba pendiente era concretar las firmas.

Bryan Ruiz estuvo fuera del país en los últimos días, precisamente en Europa para obtener una nueva certificación como entrenador UEFA.

Manténgase atento a las redes de Deportes Repretel para no perder detalles sobre las más recientes actualizaciones de La Sele.