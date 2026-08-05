Este miércoles ingresará la Onda Tropical #29 al país

La Onda Tropical número 29 de la temporada ingresará a Costa Rica este miércoles, generando condiciones de lluvias intensas y actividad eléctrica en diversas regiones del país, principalmente en el Caribe, donde se han registrado fuertes precipitaciones desde horas de la madrugada.

El fenómeno, que se posiciona con fuerza sobre el Caribe, también ha dejado aguaceros significativos en Sarapiquí y se extenderá hacia el Valle Central, donde se espera que continúen las lluvias acompañadas de rayería, como las descargas atmosféricas observadas en sectores costeros.

Las autoridades meteorológicas advierten que las condiciones propiciadas por esta onda tropical se mantendrán durante todo el día, con especial incidencia en zonas costeras. Se recomienda a la población mantener precaución y no guardar la sombrilla, pues las precipitaciones persistirán.