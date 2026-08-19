Este miércoles continúa audiencia contra alias “Diablo” y “Tan”

Los imputados conocidos como “alias Monje”, “alias Diablo” y “alias Tan”, quienes enfrentan causas por homicidios calificados y permanecen en prisión preventiva.

Fueron trasladados este martes al Primer Circuito Judicial de San José para participar en una vista oral y privada de admisibilidad ante el Tribunal Penal especializado en delincuencia organizada.

El proceso fue solicitado por el Fiscal General, Carlos Díaz, y busca determinar si la causa será tramitada por la jurisdicción especializada o por la ordinaria, según los argumentos de la Fiscalía.