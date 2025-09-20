Escrito por: Eduardo Troconis.
A partir de este lunes 22 de septiembre, desde las 5 de la mañana, los conductores que transiten por la carretera de circunvalación a la altura de Hatillo 6 deberán tomar vías marginales como parte de los desvíos establecidos por el CONAVI. La medida se extenderá durante cinco meses debido a las obras de excavación para el nuevo paso a desnivel.
Avance de la obra
El proyecto, que registra un 21% de progreso, contempla la construcción del tronco principal del túnel, muros y rellenos de aproximación. Según las autoridades, el clima será un factor crítico durante la fase de excavación, ya que las lluvias podrían obligar a suspender temporalmente las labores.
Medidas de seguridad
Para garantizar el tránsito seguro de peatones, se colocaron semáforos en la zona. Además, el proyecto incluye mejoras en aceras, pasos peatonales e iluminación, en coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.
Inversión y trabajos paralelos
- La inversión en este paso a desnivel ronda los ₡4.270 millones.
- El MOPT y el CONAVI intervendrán 765 metros de la ruta entre Calle Blanco y City Bus, en las inmediaciones de los Tribunales de Justicia de Goicoechea, donde se aplicará un nuevo recarpeteo asfáltico.
- Las labores, que iniciarán el mismo lunes 22 de septiembre, requerirán paso regulado entre las 7:00 a.m. y 5:00 p.m. hasta finales de mes.