Escrito por: Eduardo Troconis.

A partir de este lunes 22 de septiembre, desde las 5 de la mañana, los conductores que transiten por la carretera de circunvalación a la altura de Hatillo 6 deberán tomar vías marginales como parte de los desvíos establecidos por el CONAVI. La medida se extenderá durante cinco meses debido a las obras de excavación para el nuevo paso a desnivel.

Avance de la obra

El proyecto, que registra un 21% de progreso, contempla la construcción del tronco principal del túnel, muros y rellenos de aproximación. Según las autoridades, el clima será un factor crítico durante la fase de excavación, ya que las lluvias podrían obligar a suspender temporalmente las labores.

Medidas de seguridad

Para garantizar el tránsito seguro de peatones, se colocaron semáforos en la zona. Además, el proyecto incluye mejoras en aceras, pasos peatonales e iluminación, en coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz.

Inversión y trabajos paralelos