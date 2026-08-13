Este jueves trasladan a alias Macho Coca a EE.UU.

Gilbert Bell Fernández, conocido como alias “Macho Coca”, es trasladado este jueves en una caravana de vehículos hacia el aeropuerto internacional Juan Santamaría, donde será puesto a disposición de agentes de la DEA para su extradición a Estados Unidos.

El operativo, que se dirige a la base dos de Alajuela, cuenta con un avión especial que aguarda la llegada del extraditable para iniciar el viaje hacia el país norteamericano.

Las imágenes captadas por el equipo periodístico muestran el despliegue de seguridad que acompaña al traslado.