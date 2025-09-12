El 10 de septiembre de 2025, el activista conservador Charlie Kirk fue asesinado durante un evento en la Universidad del Valle de Utah. El presidente Donald Trump confirmó el arresto del principal sospechoso, identificado como Tyler Robinson, un joven de 22 años residente en Utah.

Según fuentes cercanas a la investigación, Robinson confesó el crimen a su padre, quien posteriormente entregó la información a las autoridades. El FBI recuperó el arma homicida, un rifle de cerrojo calibre .30, y está analizando videos y otras evidencias relacionadas con el caso.

Este asesinato ha generado preocupación por la creciente violencia política en Estados Unidos. El presidente Trump calificó el acto como “un momento oscuro para Estados Unidos” y expresó su esperanza de que el sospechoso sea condenado a muerte si es hallado culpable.

Las autoridades continúan con la investigación y se espera que el FBI proporcione más detalles en las próximas horas.