Este guiso de pescado conquistará su cocina

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

En ollas de barro, a fuego lento y con sabor a raíz, el guiso de pescado guarda la memoria de la cocina de nuestros abuelos, y preparar un calderete como se hacía antes puede conquistar la cocina con tradición y paciencia.

La chef Alexandra Vargas Murillo explica qué hace ancestral a un guiso de pescado o calderete, por qué la olla de barro cambia el sabor de la comida y qué ingredientes se necesitan para esta receta, además de recomendar el tipo de pescado ideal y explicar cómo se prepara la olla antes de llevarla al fuego.

La especialista detalla cómo se inicia el sofrito, en qué momento entra el pescado, qué papel juegan las hierbas y los aderezos, cómo saber que el guiso está en su punto, los cuidados que requiere una olla de barro para durar muchos años, el error más común al cocinar en barro y con qué acompañamientos se sirve tradicionalmente el calderete.