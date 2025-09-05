La Rondalla Guarqueña, conformada por cuatro de sus antiguos integrantes, ha reiniciado ensayos tras tres décadas de ausencia musical.
Viene preparando un repertorio inicial de siete canciones para su presentación estelar a final de mes, mientras expresan su motivación por rescatar un proyecto que consideran valioso culturalmente.
Aunque esperan que más personas se sumen a esta iniciativa que busca revitalizar su legado artístico, demostrando que la pasión por la música perdura a través del tiempo.