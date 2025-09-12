Un grupo de mujeres ciclistas recorren el país impulsando procesos de sanación emocional a través del deporte, estas mujeres fortalecen la autoestima, recuperan la confianza y enfrentan sus propias historias de vida.

La nota revela cómo el ciclismo se convierte en una herramienta para reconstruir vínculos y superar traumas y se resalta el poder del acompañamiento colectivo y el esfuerzo constante.

El testimonio de las participantes visibiliza una red de apoyo transformadora y esta propuesta representa una forma distinta de sanar en comunidad.