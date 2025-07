El 2 de abril de 2025, en un vibrante derbi de Merseyside en Anfield, Diogo Jota volvió a convertirse en héroe para el Liverpool. Corría el minuto 82‘ cuando, tras una serie de pases precisos, Jota conectó con serenidad un remate bajo que venció al portero del Everton, y anotó el único gol del partido, lo que otorgó una victoria clave por 1‑0 a su equipo.

Ese gol no solo otorgó los tres puntos, sino que también amplió la ventaja de los Reds a 12 unidades en la tabla de la Premier League, consolidándolos como líderes en la recta final de la temporada. Para Jota, fue su gol número 65 con el Liverpool, y su último tanto antes de la tragedia que el deporte lamenta hoy.

Esa anotación resume perfectamente quién era Jota: un jugador silencioso pero letal cuando la ocasión lo exigía. Desde su llegada en 2020, había demostrado versatilidad, movilidad, visión de juego y frialdad ante la portería rival.

Hoy, ese remate decisivo en abril no solo representa un gol en el marcador; es el último brillo de una carrera breve pero colmada de pasión, sacrificio y éxitos colectivos. Su figura quedará ligada a esas noches de gloria en Anfield, donde supo brillar con discreción y nunca caminó solo.

This is Diogo Jota's last ever career goal. Rest in peace. ♾️❤️ pic.twitter.com/dSdhJ4B9Pl