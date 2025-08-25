Según datos oficiales de Bomberos, se tiene un tiempo clave de tres minutos para evacuar una vivienda y ponerse a salvo de un incendio, un margen que se reduce drásticamente si la edificación carece de una segunda salida de emergencia.

Esta situación crítica, que ha sido determinante en tragedias como la ocurrida en San Juan de Dios de Desamparados, donde fallecieron cuatro personas incluyendo tres niños, subraya la importancia de contar con planes de evacuación claros y vías de escape alternas.

La institución reportó que durante el 2024 atendieron 675 incendios estructurales, los cuales consumieron un total de 36 mil metros cuadrados, evidenciando la frecuencia y el alto riesgo de estos siniestros.