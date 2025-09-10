Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense informó este miércoles que el futbolista, Santiago Van der Putten, fue intervenido quirúrgicamente en el Hospital Metropolitano, donde se le practicó una artroscopia en la rodilla izquierda.

El defensor sufrió una ruptura del menisco medial durante un entrenamiento con la Selección Nacional.

Según detalló el club, la recuperación dependerá de la evolución del proceso postquirúrgico, por lo que se irá informando conforme avance el tratamiento médico y no hay fecha para su regreso de momento.