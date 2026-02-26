Costa Rica ocupa el séptimo lugar entre los países más violentos de Latinoamérica según la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes correspondiente a 2025. El indicador registra 16,7 asesinatos por cada 100 mil personas. La cifra coloca al país por encima de México y lo posiciona entre las naciones con mayor incidencia de violencia letal en el continente.

Ranking latinoamericano por tasa de homicidios

El listado regional lo encabezan:

Ecuador — 51 homicidios Haití — 49,7 homicidios Colombia — 28,3 homicidios Honduras — 23 homicidios Brasil — 20 homicidios Guatemala — 17,3 homicidios Costa Rica — 16,7 homicidios

Centroamérica: tercer país más violento

En el ámbito centroamericano, el país se ubica en la tercera posición, solo por debajo de Honduras y Guatemala. La tasa nacional refleja un cambio fuerte respecto a años anteriores y evidencia el crecimiento sostenido de los homicidios en la última década.

Cifras que explican el aumento

Autoridades atribuyen el incremento de la violencia a la expansión de estructuras criminales, el vínculo con cárteles internacionales y el papel del país como territorio de tránsito para el narcotráfico. Datos del Organismo de Investigación Judicial indican que ocho de cada diez homicidios se relacionan con sicariato.

El Ministerio de Seguridad señala que el país acumuló años de aumento continuo en asesinatos y que, aunque la policía ejecuta más operativos y detenciones, el impacto en la reducción de homicidios aún resulta limitado.