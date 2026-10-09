Este es el papel de la tecnología en el tratamiento de tumores inoperables 

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

La tecnología puede ser un excelente aliado cuando hay un tumor que no se puede operar por la ubicación, el tamaño o porque está en un órgano delicado como el cerebro, la médula espinal, el páncreas o los pulmones.

El Dr. Jorge Rojas, físico médico, explica cómo la radioterapia o la radiocirugía pueden ayudar a estos pacientes.

El especialista detalla cómo se logra aplicar tecnología en el tumor sin dañar las células sanas, qué diferencia hay entre radioterapia y radiocirugía, y cómo logra un equipo dirigir la radiación específicamente hacia el tumor evitando los órganos y tejidos sanos que están alrededor.