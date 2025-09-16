La ausencia de Costa Rica en el Mundial de 2026 podría costarle al país más de 100 millones de dólares según un estudio del economista Leiner Narváez.

Las pérdidas incluirían desde el premio monetario que otorga la FIFA por participación, que ronda entre 14 y 25 millones de dólares, hasta la drástica reducción en derechos televisivos y patrocinios.

Este vacío financiero ya se comienza a sentir en el sector comercial, donde las ventas de merchandising oficial como camisetas y artículos deportivos han experimentado una notable disminución ante el panorama eliminatorio adverso.