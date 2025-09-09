Un empate que deja a La Sele casi sin margen de error. Costa Rica empató ante Haití y el panorama no pinta nada bien en la Eliminatoria.

Ante la situación, el capitán del equipo, Keylor Navas, salió a atender a la prensa, y dejó reacciones interesantes sobre autocrítica y el nivel de la tricolor.

Lo que dijo Keylor

“Nosotros estamos descontentos, la afición también, yo creo que al final estamos perdiendo todos, estamos dando opciones para los otros equipos que puedan puntuar y están más cerca del mundial que nosotros”.

El guardameta fue enfático en que las cosas no están funcionando de la mejor manera, y resaltó los errores a la hora de defender.

“No podemos cometer los errores que cometemos. Para hacer un gol hay que intentar hacer un golazo y nosotros estamos regalando los goles”.

Tenemos que ser conscientes de qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hemos hecho mal para que nos pasen estas cosas, estamos en nuestra casa, tenemos que darnos a respetar.

Costa Rica suma apenas dos puntos de seis disputados.