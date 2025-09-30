Escrito por: Fernanda Carvajal

El científico mexicano, Mauricio Hoyos, mordido por tiburón en la Isla del Coco, se recupera de una cirugía a la que fue sometido en un centro médico capitalino.

La operación fue exitosa y el mexicano se mantiene en el centro médico bajo observación para descartar que el ataque comprometió algún órgano.

Hoyos tiene una actitud positiva ante el proceso de recuperación tal como lo mencionó Jorge Serendo, director de la Fundación Oceans, a Noticias Repretel.

Además, se refirió a la valentía con que el mexicano reaccionó ante el ataque, y destacó que este subió por sus propios medios para llegar al bote tras el incidente.

¿Qué ocurrió con el biólogo marino?

Hoyos llegó al país para realizar un marcaje de tiburones y conocer parte de la biodiversidad marina entre la Isla del Coco y la Isla del Caño.

El experto sufrió un ataque de un tiburón galápagos que dejó heridas en su cabeza y cara. Su traslado al centro médico para la atención requerida fue de 650 kilómetros desde la Isla del Coco hasta San José.

¿La especie es peligrosa?

Según expertos esta especie no es peligrosa, sin embargo, el ataque se debió a una reacción normal del tiburón.